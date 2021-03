Unieuro ha recentemente rinnovato il proprio volantino con il lancio di una campagna promozionale molto allettante, al cui interno si trovano un buonissimo numero di prodotti in offerta, tutti disponibili a prezzi molto più bassi del normale e con i quali è più facile del previsto risparmiare.

Il volantino parte dall’essere attivo ovunque in Italia, oltre che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo il cliente può acquistare dal divano di casa, e ricevere la merce a domicilio in maniera totalmente gratuita, a patto che comunque la spesa complessiva superi i 49 euro. Sarà possibile accedere anche al Tasso Zero, ma in questo caso risulterà essere necessario spendere più di 199 euro, ed attendere ovviamente l’approvazione da parte della finanziaria.

Unieuro: quali sono gli sconti più interessanti

Gli sconti più interessanti del volantino Unieuro partono dal Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone appartenente alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, lanciato nel corso del 2020 con le stesse identiche specifiche del Galaxy S20, ma condito con il processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo attuale risente della presenza dei nuovi Galaxy S21, sarà possibile acquistarlo a 599 euro.

In alternativa il consiglio è di puntare verso una fascia più bassa, risparmiando circa 200 euro sarà possibile mettere le mani su un Oppo Find X2 Lite o uno Xiaomi Mi 10T, i cui prezzi non supereranno appunto i 399 euro.

Tutte le altre offerte del volantino Unieuro sono disponibili direttamente qui sotto.