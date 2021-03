Vodafone non viole essere in posizione arretrata rispetto ad altri provider nel campo della telefonia mobile. Il gestore inglese anche per le settimane a venire metterà alcune tariffe vantaggiose a disposizione dei clienti che intendono effettuare la portabilità del loro numero da TIM o da Iliad.

Vodafone sfida tutti: le migliori occasioni a meno di 10 euro

Le promozioni da non perdere di Vodafone per questo mese di Marzo sono due. In primo luogo, una delle tariffe imperdibili è senza dubbio la Special 100 Giga. I clienti che scelgono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti più 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Se la Special 100 Giga rappresenta oggi la migliore iniziativa a listino di Vodafone, altrettanto importante è la Special 50 Giga. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 50 Giga per la connessione sotto linea 4G. il costo previsto, in questo caso, è di 7,99 euro al mese.

Al costo mensile per il rinnovo, come ulteriore condizione, gli utenti Vodafone dovranno aggiungere un prezzo una tantum per la sottoscrizione della SIM pari a 10 euro. Per l’attivazione, questa sarà possibile attraverso uno store ufficiale di Vodafone sul territorio italiano. Soltanto gli utenti che effettuano la probabilità da Iliad, in via esclusiva, potranno attivare le offerte anche attraverso i canali online. Per la portabilità del numero sono necessari sino a tre giorni lavorativi.