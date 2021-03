Non possono mancare le grandi occasioni che TIM ha pensato per il suo pubblico nel mese di Marzo. Dopo avervi mostrato le migliori tariffe per i nuovi abbonati, è tempo di passare in rassegna le promozioni che il gestore italiano ha messo a disposizione per gli utenti con una SIM già attiva. Nella fattispecie, i clienti più fedeli potranno riscattare delle tariffe extra con disponibilità di Giga internet per la connessione di rete.

TIM, nel mese di Marzo ci sono Giga senza limiti a costi bassissimi

Le migliori offerte dedicate ad internet per i clienti fedeli di TIM rientrano nel novero del pacchetto xTe Giga illimitati. Tra queste iniziative è possibile riconoscere la promozione Giga illimitati Black. Gli abbonati che attivano tale promozione avranno a loro disposizione Giga internet senza limiti con velocità 4G al semplice costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

In alternativa, sempre gli utenti di TIM avranno la possibilità di attivare la promozione Giga illimitati Green. Anche in questa circostanza sono confermate le soglie senza limiti per la connessione internet, ma il prezzo previsto per l’offerta è di soli 1,99 euro a trenta giorni.

Importante sottolineare alcune condizioni inerenti l’attivazione di queste vantaggiose offerte per la connessione internet. In primo luogo gli abbonati, prima di attivare tali promozioni, dovranno ciò avere un piano ricaricabile attivo. Inoltre, il costo della tariffa extra per la connessione internet dovrà integrarsi con il costo della promozione base per il proprio profilo. Gli utenti possono verificare la disponibilità di queste iniziative attraverso l’app ufficiale di TIM.