Google Earth e Street View sono strumenti che permettono ai più volenterosi di sfruttare le loro potenzialità in vari modi e una di queste è la possibilità di creare video che permettono di fare una sorta di viaggio nel tempo.

Ci riferiamo in particolare ad una funzionalità di Google Earth che permette agli utenti di visualizzare le foto satellitari di alcune delle attuali principali metropoli del Pianeta e vedere come si sono evolute negli ultimi decenni.

Google Earth vi permette di fare un emozionante viaggio nel tempo

Non si tratta di un caso unico, in quanto diverse di quelle che oggi sono metropoli famose oltre 30 anni fa potevano essere considerate solo delle cittadine, peraltro nemmeno troppo popolate e Google Earth è un servizio che ci permette anche di scoprire come si sono andate via via evolvendo le aree più sviluppate del nostro Pianeta.

Sulla piattaforma YouTube è stato pubblicato un video molto interessante che si sofferma sull’urbanizzazione di alcune famose città, così come sono viste dall’alto. Oltre a Dubai, vi sono anche altre importanti metropoli, come Hanoi, Singapore, Shanghai, Seoul, Melbourne, Istanbul, Buenos Aires o Houston.

Chiunque può creare questo genere di video grazie alla funzione Timelapse di Google Earth. Se volete provare il servizio offerto da Google, non dovete fare altro che andare sul sito ufficiale o scaricare la relativa applicazione dal Google Play Store. Sicuramente un viaggio nel tempo farà bene alla nostra mente e al nostro spirito, essendo che di persona, purtroppo, non è possibile farlo al momento.