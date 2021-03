Gli sconti lanciati da Bennet rendono davvero felici gli utenti, tutti possono accedere ad una lunghissima serie di prezzi molto più bassi del normale, applicati sia sugli smartphone che sui prodotti afferenti alla tecnologia generale.

Il risparmio passa per tutti i punti vendita dislocati per il territorio nazionale, fino al 14 marzo il consumatore ha la possibilità di raggiungere l’acquisto dei nuovi dispositivi, senza dover sottostare a vincoli particolari, né comunque a scorte decisamente limitate. Il Tasso Zero può essere richiesto nel momento in cui si superano i 199 euro di spesa, in caso contrario non sarà possibile optare per una rateizzazione.

Bennet: i nuovi smartphone in promozione

I nuovi smartphone in promozione da Bennet passano per l’Apple iPhone 11, un modello relativamente recente e dotato di ottime specifiche tecniche, in grado di garantire una serie di prestazioni di altissimo livello. La cifra richiesta nel periodo è ridotta rispetto al listino originario, poiché a tutti gli effetti saranno necessari solamente 649 euro per il suo acquisto.

Volendo invece risparmiare il più possibile, la scelta può ricadere su uno smartphone più economico, con sistema operativo Android, tra Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A21 o anche Oppo A72, tutti comunque in vendita a meno di 169 euro, e con prestazioni ovviamente diametralmente opposte rispetto al precedente.

Tutte le altre promozioni del volantino Bennet sono raccolte direttamente nelle pagine che abbiamo inserito per voi direttamente qui sotto, come galleria fotografica (apritele per visualizzare in alta definizione).