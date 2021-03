MediaWorld rinnova la propria campagna promozionale lanciando un volantino molto speciale, tramite il quale decide di sostenere GirlsTech, un progetto pensato per ridurre il più possibile il gender gap tramite corsi di formazione. Le ragazze dai 7 ai 18 anni potranno ricevere 4 mesi di corsi online gratuiti, dal coding all’editing fotografico (per un totale di 270 ore di lezione), collegandosi alla pagina dedicata sul sito ufficiale dell’azienda.

Al netto dell’apprezzabile scelta, il volantino è attivo per tutti fino al 14 marzo, con acquisti effettuabili sia in negozio che sul sito ufficiale; gli utenti che sceglieranno di affidarsi all’e-commerce saranno tuttavia costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, in caso contrario basterà richiederla in negozio e sarà completamente gratis.

MediaWorld: sconti grandiosi per tutti gli utenti

I prezzi raccolti nel volantino Mediaworld sono complessivamente molto interessanti, nello specifico parliamo di 899 euro per l’iPhone 12 con 128GB di memoria interna, passando anche per iPhone 12 Pro a 1159 euro, iPhone 11 a 699 euro, iPhone Xr a 549 euro o Apple Watch Series 3 a 189 euro.

Gli smartphone Android sono rappresentati invece da Oppo Reno 4 a 399 euro, Oppo A73 249 euro, Samsung Galaxy A51 a 279 euro, Samsung Galaxy A12 a 189 euro, Galaxy A20e a 129 euro, Motorola G Pro a 199 euro, Motorola G8 Power Lite a 159 euro, Vivo Y70 a 219 euro, Huawei P40 Lite E a 129 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9T a 259 euro e Xiaomi Redmi Note 9S a 159 euro.

