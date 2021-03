Arriva su Sky Atlantic Your Honor la nuova serie TV che vede Brian Cranston nei panni di un giudice di New Orleans. La fama di Brian Cranston è di sicuro esplosa con quella che da molti è considerata la serie TV più bella di sempre. Parliamo ovviamente di Breaking Bad, una lenta discesa all’inferno di un professore di chimica pronto a tutto.

Ma Cranston si era già ritagliato un piccolo (grande) spazio nel cuore degli appassionati con un altro ruolo. Ci riferiamo alla serie TV, nata nel 2000, Malcolm in The Middle, in cui interpretava il ruolo di Hal, il capofamiglia. Questa volta Cranston, dismessi i panni del produttore di Meth, si è dedicato all’interpretazione di un giudice integerrimo la cui vita verrà scossa dalla morte della moglie e da un fatale incidente.

Your Honor: l’ultimo lavoro di Brian Cranston

Your Honor viene descritta come una serie adrenalinica e piena di colpi scena; la storia si basa sulla volontà di un padre di proteggere il proprio figlio, unico affetto rimasto dopo la morte della moglie. Il nostro protagonista si troverà costretto ad avere a che fare con la famiglia mafiosa locale.

La storia racconterà dunque del dilemma morale del giudice che dovrà scegliere tra la sua indegerrimità e il rispetto della legge e la protezione del figlio. Ci aspettiamo tutti l‘ennesima prova di spessore di Cranston, un attore che di sicuro è balzato sulle prime pagine in ritardo rispetto al grande talento mostrato durante la sua carriera. Non ci resta che augurarvi una buona visione.