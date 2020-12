L’app di NOW TV arriverà per la prima volta nel 2021 anche sui dispositivi Fire TV: è questa una delle novità previste dalla partnership pluriennale siglata da Sky e Amazon per diversi mercati europei, fra cui anche l’Italia.

Le novità sulla collaborazione Sky e Amazon

In maniera congiunta sia Sky che Amazon, rendono noti i dettagli del lancio delle app dei rispettivi servizi di streaming video sui propri dispositivi in Europa. L’app Prime Video arriva quindi sui dispositivi NOW TV in Italia, Regno Unito e Irlanda, sui dispositivi Sky Ticket in Germania e per Sky X in Austria.

L’app NOW TV arriverà invece su selezionati dispositivi Fire TV in Italia, Irlanda, Austria e Svizzera dai primi mesi del 2021, mentre nel Regno Unito è già disponibile da oggi. In Germania Sky Ticket arriverà sui dispositivi Fire TV nella prima parte del 2021.

Gli abbonati ad entrambi i servizi in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, grazie a questa partnership avranno la possibilità di guardare in un unico posto tutte le serie TV, i film e lo sport di Sky e Prime Video, in tempo per il Natale. Come sottolineato dalle due società, questo accordo apre “nuove opportunità di intrattenimento” per gli abbonati delle piattaforme di streaming, tutto in un unico posto.

Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia, ha commentato:

“Grazie a questa partnership, Sky Q è sempre più il punto di riferimento per chi vuole avere in unico posto l’ampia scelta di contenuti targati Sky, le principali app in streaming e un’esperienza di visione semplice e coinvolgente. Tutto questo rende molto più facile ai nostri abbonati trovare i contenuti che amano di più, semplificandogli la vita.”