Bennet sa come coinvolgere gli utenti e come cercare di avere la meglio sulle dirette concorrenti, in questi primi giorni di Marzo ha lanciato una campagna promozionale con la quale è riuscita a scontare ottimi prodotti, tra cui gli smartphone, a prezzi molto bassi.

Con il volantino Bennet gli utenti possono raggiungere ottimi sconti, a patto che siano disposti a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, entro e non oltre il 14 marzo 2021. Coloro che vorranno rateizzare il pagamento, potranno approfittare del Tasso Zero, con versamento in 24 mesi mesi, a patto che si spendano almeno 199 euro.

Bennet: ecco quali sono le migliori proposte

Il prodotto su cui Bennet pare abbia voluto focalizzare la propria attenzione è l’Apple iPhone 11, un dispositivo relativamente economico, dato il prezzo attuale di soli 699 euro, svalutato a causa della prolungata presenza sul mercato, e del lancio dei nuovi modelli.

L’alternativa più interessante è rappresentata da dispositivi decisamente economici, tutti con sistema operativo android, qui infatti troviamo soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9S, di Samsung Galaxy A21 o anche di un buonissimo Oppo A72, i cui prezzi non andranno effettivamente oltre i 169 euro.

Naturalmente il volantino Bennet non limita la possibilità di scelta esclusivamente ai suddetti prodotti, se volete scoprire il tutto da vicino, e godere di un’ampia visione d’insieme di ciò che vi aspetta, dovete aprire le pagine sottostanti inserite nell’articolo.