; Periodo di novità “social” anche in casa Netflix dove entra in scena Risate lampo. La nuova funzione è stata già annunciata dalla piattaforma anche se, al momento, risulta disponibile soltanto sui dispositivi iOS. Sostanzialmente si tratta di qualcosa di già noto e che trae spunto da quanto proposto da TikTok. Lo scopo di Risate lampo, infatti, è quello di offrire agli utenti la possibilità di vedere ogni giorno delle brevi clip divertenti.

Netflix lancia “Risate lampo” e offre agli abbonati ogni giorno 100 clip divertenti da guardare!

Risate lampo è la nuova modalità annunciata da Netflix, disponibile solo sull’app mobile della piattaforma, soltanto sui dispositivi iOS ed esclusivamente nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada. A breve, comunque, si prevede l’arrivo anche in Italia.

La funzione introdotta, inoltre, è riservata agli utenti abbonati a Netflix, i quali avranno a disposizione giornalmente circa 100 brevi clip tratte da contenuti divertenti già disponibili sulla piattaforma. La riproduzione riprende le modalità utilizzate da TikTok, gli utenti infatti vedranno scorrere verticalmente le clip in maniera del tutto automatica.

Netflix vorrebbe così proporre delle clip dal contenuto comico tratte da serie TV, documentari e film non particolarmente valorizzati dai suoi utenti così da incentivarne la visione. Pur non trattandosi di una funzione prettamente “social” poiché non incentrata sull’interazione tra utenti, tramite “Risate lampo” gli abbonati Netflix hanno la possibilità di sfruttare alcune funzioni, e quindi: inserire le clip preferite in una sorta di lista dei preferiti; avviare la riproduzione accedendo al contenuto direttamente dalla clip; condividere i filmati su altre piattaforme; e cliccare sul tasto LOL per condividere la propria reazione divertita.