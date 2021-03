CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 domina, ultimi giorni per averla

Quando si sceglie un gestore, se ne valutano molteplici aspetti. Tra questi di certo serve qualità, quantità ma soprattutto convenienza, aspetto primario al giorno d’oggi. Nella cerchi a dei migliori provider attualmente risiede stabilmente anche CoopVoce, azienda che col tempo è stata in grado di prendersi ciò che sperava un tempo. Inizialmente infatti i risultati non furono per nulla positivi anche a causa dei pochi contenuti presenti all’interno delle promo.

Gli utenti infatti stentavano a valutare una soluzione di CoopVoce proprio a causa della mancanza dei contenuti, i quali ad oggi sono presenti in maniera soddisfacente. La strategia del gestore virtuale è cambiata esponenzialmente, mettendo al centro proprio le richieste degli utenti. Sul sito ufficiale è infatti disponibile una delle migliori offerte di sempre che durerà però ancora per poco.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 è ancora disponibile per tutti, ecco i dettagli

Ancora una volta CoopVoce fa parlare di sé grazie alla promo mobile disponibile sul suo sito ufficiale. Stiamo parlando della ChiamaTutti TOP 30, soluzione molto interessante che mette in mostra contenuti a volontà ma anche una discreta qualità. Ricordiamo infatti che il gestore si appoggia alla rete mobile di Tim, la quale in questo caso offre ben 30 giga di traffico dati.

Per quanto riguarda la restante parte dei contenuti, ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili e 1000 SMS verso tutti. Il prezzo mensile dell’offerta corrisponde a soli 8,50 € per tutti coloro che la sottoscrivono. Ricordiamo che anche i già clienti possono decidere di optare per questa soluzione.