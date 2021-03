CoopVoce batte Vodafone e TIM con una ChiamaTutti da 8 euro al mese

Il mondo CoopVoce si dimostra ancora una volta uno dei più ricercati dal pubblico, soprattutto quando si desidera cambiare gestore. Inizialmente non tutti avevano preso in esame le promozioni mobili di questa realtà, la quale poi tra i gestori virtuali si è affermata come una delle migliori in assoluto.

Secondo quanto riportato infatti la richiesta di offerte provenienti da CoopVoce si è moltiplicata negli ultimi anni, comportando dunque un folto seguito. Il tutto è stato legittimato dalla proposta assidua di nuove offerte, le quali con i loro contenuti ma soprattutto con i loro prezzi duraturi nel tempo hanno riscosso un discreto successo. A rappresentare ancora una volta questa attitudine del provider è l’ultima offerta lanciata sul sito ufficiale che risulta ancora disponibile.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 è disponibile per tutti gli utenti a 8,50 euro al mese

CoopVoce sta dando il meglio di sé grazie alla sua promo attuale che prende il nome di ChiamaTutti TOP 30. Questa promo è disponibile già dal mese di gennaio, e lo sarà ancora per qualche giorno durante questo mese di marzo.

Al suo interno le soluzioni sono molteplici, partendo dai minuti che sono illimitati verso tutti i provider italiani fissi e mobili. Ci sono poi 1000 SMS verso tutti i gestori e infine 30 giga di traffico dati in 4G utilizzando la potente rete di Tim. Il prezzo di questa promo corrisponde a soli 8,50 € al mese, ai quali dovranno essere integrati i costi di attivazione. La promo dura per sempre allo stesso prezzo ed è disponibile anche per coloro che risultano già clienti.