Il più grande sito di e-commerce di tutto il pianeta è senza ombra di dubbio Amazon, la piattaforma di Jeff Bezos infatti, grazie ai propri servizi, ha conquistato tutta l’utenza possibile, polverizzando la concorrenza di tutti gli altri competitor, soprattutto a livello di sicurezza, la politica di Amazon infatti, mette al centro sempre il cliente, cosa che nel tempo ha certamente pagato.

Ovviamente un nome così autorevole richiama una certa importanza, ecco dunque perchè, anche i truffatori cercano di sfruttarlo, nel dettaglio attraverso mail truffaldine che, con l’inganno e sfruttando indebitamente il nome dell’azienda, provano a rubare agli utenti le credenziali dei loro account, all’interno dei quali sono contenute le preziose carte di credito registrate per gli acquisti.

Classica mail di phishing

Proprio in questo contesto, gli utenti ci stanno segnalando che sta circolando in rete una nuova mail truffaldina che mira come già detto agli account Amazon, il modus operandi è quello classico del phishing, infatti la mail si spaccia per essere una comunicazione ufficiale di Amazon che avvisa di una sospensione dell’account, invitando poi ad intervenire cliccando su un link presente in basso.

Inutile stare a dire che quel link è la trappola per eccellenza, cliccandoci infatti, verrete reindirizzati ad una pagina ove, se inserite, le vostre credenziali verranno immediatamente copiate dagli hacker, con esiti che non serve sottolineare oltre.

Il consiglio è sempre lo stesso, occhio scettico misto ad attenzione, le uniche vere armi contro il phishing, a cui potete accostare l’alleanza offerta dal servizio clienti Amazon, pronto a fugare ogni dubbio.