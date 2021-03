È importante precisare una cosa. Ci sono diverse applicazioni che per potervi accedere richiedono la registrazione del proprio numero personale. È questo il caso di Telegram e WhatsApp, le app di messaggistica istantanea più diffuse al mondo. Ovviamente a questo passaggio imprescindibile non si può sfuggire. Tuttavia è possibile evitare di fornire il numero di cellulare personale. Ovviamente non si tratta di comunicare quello di un ignaro amico. È un metodo semplice e soprattutto legale.

Come registrarsi su Telegram e WhatsApp senza numero di telefono personale

Se comunicare un numero di telefono in fase di registrazione su Telegram o WhatsApp è inevitabile, si può però comunicarne uno che non è quello personale. Ecco alcune idee pratiche per ovviare questo problema.