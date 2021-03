Android: queste app a pagamento sono gratis solo oggi sul Play Store

Il mondo Android è diventato ormai quello di riferimento per tutti gli utenti che almeno per la prima volta si cimentano con uno smartphone. Ovviamente si tratta di un ecosistema che lascia ampio spazio anche e soprattutto alle persone più esperte, le quali sono in grado di tirare fuori tutti gli aspetti più nascosti del celebre robottino verde.

Proprio questa infatti è una delle qualità più ricercate, ovvero la grande versatilità che spesso consente di non stancarsi del proprio dispositivo. Android mette a disposizione tantissime opportunità di personalizzazione, le quali riguardano sia i temi che le icone e molti altri aspetti interni al sistema operativo. Il tutto viene poi amplificato dalla grande offerta del Play Store, il quale si mette a disposizione del pubblico con numerosi titoli. Tra questi ci sono app e giochi di diverso genere che spesso e volentieri finiscono in offerta. Un esempio potrebbe essere la giornata di oggi, la quale vede molti contenuti a pagamento essere disponibili gratis per gli utenti Android.

Per avere a disposizione anche le migliori offerte Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: ecco le migliori offerte tra app giochi a pagamento gratis per questa giornata

La lista di contenuti a pagamento gratis è disponibile proprio qui sotto con tutti i link che vi condurranno al download ufficiale. Ricordiamo che i titoli in questione sono validi per tutti gli utenti Android.