La nuova famiglia Xiaomi Mi 11 si arricchirà presto anche con la versione Lite dello smartphone. In particolare sono attese due varianti per il device, una 4G e una compatibile con le reti 5G.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G e 5G sono apparsi più volte presso gli enti di certificazione in queste settimane. In seguito ai passaggi presso il SIRIM (Malaysia), EEC (Europa), FCC (US), NBTC (Thailandia) e IMDA (Singapore) abbiamo potuto scoprire sempre maggiori dettagli.

Tuttavia, in queste ore la variante 5G si è mostrata sulla Google Play Console. Quest’ultima apparizione ha permesso di rivelare le specifiche tecniche principali di Mi 11 Lite 5G. Il device è caratterizzato dl numero di serie M2101K9G e dal nome in codice “Renoir“.

Mi 11 Lite 5G appears on the Google Play Console listing.

8GB RAM

1080×2400 display

Android 11

Qualcomm SM7250 (765G) (earlier rumors suggested that it would be powered by the SM7350 (775G)).#Xiaomi #Mi #Mi11Lite pic.twitter.com/tICybUsmwz