Nella giornata di ieri, 2 marzo 2021, Iliad ha ufficializzato la disponibilità su tutti i canali di vendita dell’interessante offerta Iliad Flash 100 5G, che propone un bundle ricco e completo, con tanto di 5G, a un prezzo decisamente competitivo.

Negli ultimi giorni si era parlato di Iliad soltanto per problemi di varia natura, dalle assurde interferenze che hanno portato non pochi utenti ad ascoltare involontariamente conversazioni altrui. Scopriamo insieme i dettagli.

Iliad presenta la Flash 100 a meno di 10 euro con tutto illimitato

Partiamo col dire che Iliad Flash 100 5G è un’offerta a tempo disponibile all’attivazione solamente per altri 28 giorni e include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB sotto rete 4G/4G+ e, ove sia presente la copertura di rete, 5G al costo di 9,99 euro al mese.

Come per tutte le altre offerte di Iliad, anche questa non prevede vincoli di permanenza, né costi nascosti o limiti di velocità e promette l’assenza di rimodulazioni «Per sempre. Per davvero». Come al solito, i clienti interessati dovranno pagare 9,99 euro una tantum per la nuova SIM ricaricabile.

L’offerta è disponibile all’attivazione tramite tutti i canali di vendita: i 18 Iliad Store, gli oltre 500 Iliad Corner, gli Iliad Point, 600 punti Snaipay e naturalmente il sito ufficiale. Se l’offerta vi ha convinti e volete attivarla subito. Potete comunque dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli su questa, e tutte le altre offerte attualmente proposte.