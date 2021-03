I nuovi sconti Unieuro presentano prezzi veramente pazzeschi, che possono aiutare gli utenti a spendere molto meno del previsto, garantendo nel contempo un risparmio fuori da ogni logica sui vari prodotti acquistati, sia in negozio che dal divano di casa.

Grazie ad Unieuro, infatti, fino al 14 marzo sono stati attivati gli sconti Batticuore, tutti vi possono accedere tranquillamente anche sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui vengono spesi più di 49 euro (senza vincoli in relazione alla categoria merceologica). I grandi elettrodomestici, anche da incasso, sono scontatissimi, è prevista una riduzione oscillante tra il 30 ed il 50%, con consegna sempre gratis (anche per acquisti in negozio).

Unieuro: gli sconti sono incredibili

Gli smartphone in promozione sono tantissimi, a partire da un buon terminale appartenente alla fascia media, come l’Oppo A73, in vendita alla modica cifra di 249 euro (al posto dei canonici 299 euro di listino).

Sempre restando in seno alla medesima categoria merceologica, è anche possibile acquistare un Samsung Galaxy S20 FE a 599 euro, Oppo Find X2 Lite a 299 euro, Oppo A72 a 169 euro, Oppo Reno 4 a 429 euro, Xiaomi Mi 10t a 399 euro o anche uno Xiaomi Redmi Note 8 a 149 euro.

Non mancano altre occasioni ugualmente importanti od interessanti, se volete conoscere il tutto da vicino dovete aprire il prima possibile le pagine che abbiam inserito per voi nel nostro articolo, potrete risparmiare moltissimo.