DAZN: tutta la programmazione calcistica della prima settimana di marzo

DAZN sarà portatore in quanto licenziatario di prima fascia delle migliori partite di calcio della settimana. Queste saranno ovviamente in esclusiva per tutti coloro che dispongono di un abbonamento, il quale resta sempre lo stesso.

Ricordiamo infatti che per soli 9,99 € è possibile avere l’intera programmazione senza alcuna esclusione. Inoltre non ci sono vincoli per il futuro visto che potete disdire in qualsiasi momento voi vogliate.

DAZN: queste sono tutte le partite fino a domenica

Mercoledì 3 marzo, ore 01:30: Universidad Catolica – Liverpool , Copa Libertadores

, Copa Libertadores Mercoledì 3 marzo, ore 18:30: Sassuolo – Napoli, Serie A TIM