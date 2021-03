Essere clienti Sky può portare ad una serie di importanti vantaggi. La pay tv non favorisce soltanto gli utenti che decidono di attivare ex novo un nuovo abbonamento, ma vuole anche favorire quei clienti che nel corso di questi anni non hanno effettuato la richiesta di disdetta per il contratto. Anche nel mese di Marzo sarà possibile accedere ad una tripla occasione.

Sky, tutte le migliori offerte per la fedeltà dei clienti nel mese di Marzo

Il primo servizio che Sky garantisce a tutti gli abbonati riguarda il nuovo provider Sky WiFi. I clienti che hanno già un piano satellitare potranno integrare il loro abbonamento anche con un piano per la telefonia fissa. Per gli utenti che attivano un ticket per la Fibra ottica c’è un mese a costo zero in caso di fedeltà a Sky da almeno un anno. Saranno disponibili invece ben sei mesi gratuita per la Fibra in caso di abbonamento attivo da almeno sei anni.

Molto valida è anche l’iniziativa per Sky Q. Tutti i clienti di Sky da almeno un anno potranno acquistare il dispositivo di nuova generazione al costo scontato di 29 euro. Al netto dei costi di listino vi sarà uno sconto di 70 euro per il decoder.

L’ultima grande promozione di Sky riguarda gli appassionati di serie tv e di cinema, con il pacchetto Intrattenimento Plus. Il nuovo ticket che prevede la visione di Netflix inclusa nel prezzo può essere riscattato con un mese gratuito. Anche questa proposta sarà assicurata agli abbonati da almeno un anno.