Apple con il lancio della sua ultima generazione di iPhone ha inaugurato un nuovo modello che, a quanto pare, continuerà ad essere presente anche in futuro. Seguendo la strada intrapresa con gli iPhone 12, quindi, è probabile che anche gli iPhone 13 comprenderanno un modello “mini”. Nel mese di settembre, in sostanza, Apple lancerà quasi sicuramente ben quattro versioni di iPhone 13, tra le quali, oltre il modello base, ci saranno iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Su questi ultimi due modelli sono trapelate alcune informazioni provenienti da 9To5Mac.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max con 1TB di spazio di archiviazione!

Tenendo conto di un rapporto della Wedbush Securities, sono emerse alcune indiscrezioni secondo le quali Apple potrebbe avere intenzione di rilasciare anche una versione di iPhone 13 con 1TB di spazio di archiviazione.

Attualmente la capacità massima delle versione Pro e Pro Max di iPhone 12 è di 512 GB mentre il modello standard e la versione mini propongono 128 GB. Con l’arrivo dei prossimi iPhone, e in particolar modo dei modelli Pro e Pro Max degli iPhone 13, la quota massima potrebbe però cambiare raggiungendo 1TB di spazio di archiviazione.

Le probabilità che quanto dedotto dalle analisi condotte dagli esperti di Wedbush corrisponda alla realtà non sono poche ma alcune perplessità non possono non affiorare in riferimento a quello che potrebbe essere il costo dei modelli più sofisticati.

Di recente alcune voci hanno proposto alcune date nelle quali Apple potrebbe procedere con la presentazione e il lancio dei suoi prossimi melafonini, tra le opzioni vi sono l’8 settembre e il 24 settembre 2021.