Le novità per gli utenti di Iliad non mancano mai. Solo per raccontare le ultime settimane, l’operatore francese si è impegnato nel lancio della tecnologia 5G ed ha previsto anche la conferma della tariffa Giga 70 come nuova offerta di riferimento per i nuovi abbonati. In ordine di tempo, la terza grande notizia di queste settimane riguarda le soglie roaming.

Iliad, ancora aumenti di Giga internet per il roaming UE

Mettendo in atto una rimodulazione in positivo delle sue soglie di consumo internet, Iliad ora garantisce a tutti i suoi clienti più Giga per la navigazione di rete dai paesi dell’Unione Europea. Rispetto agli aumenti di Giga del 2020, nel 2021 ci saranno ulteriori incrementi.

Il principio scelto dagli operatori di Iliad è quello della proporzionalità. Ecco quindi, che i clienti che hanno scelto nelle scorse settimane le due ricaricabili principali, la Giga 70 e la Flash 100, avranno più dati per la connessione internet. Per costoro, Iliad riserva 6 Giga per navigare in rete dall’estero.

I clienti che nelle scorse settimane hanno optato per la Giga 50 potranno ora beneficiare di 5 Giga per la navigazione nei paesi dell’Unione Europea. Rimangono invece immutate le soglie roaming per la Giga 40: gli abbonati avranno inclusi nel loro pacchetto 4 Giga per la connessione internet dall’estero.

Le rimodulazioni contrattuali in positivo riguardano tutti gli ex clienti di Iliad, ma anche coloro che decideranno di attivare una nuova SIM con conseguente ricaricabile annessa. Con quest’ulteriore modifica ai suoi bundle, il provider mette a tacere le polemiche di alcuni utenti che lamentavano poco margine per la connessione tramite tecnologia roaming.