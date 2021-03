Android: arrivano le app a pagamento gratis di marzo sul Play Store

Android sta migliorando alcuni aspetti che mai nessuno avrebbe pensato potessero in realtà anche solo esistere in un sistema operativo.quando la piattaforma venne a galla inizialmente, furono davvero tante le critiche. Queste riguardarono soprattutto la stabilità dell’intero sistema operativo mobile di Google, il quale in seguito ha migliorato tutto prendendo proprio la stabilità un suo punto fermo.

Sono stati tanti infatti i progressi compiuti da Android, i quali hanno portato il robottino verde a diventare la piattaforma migliore in circolazione. Si contano oltre 2 miliardi di persone attive almeno una volta al mese con questo sistema operativo, numeri che mettono sotto anche Windows di Microsoft. Sono migliorati dunque tantissimi aspetti come ad esempio la sicurezza, mentre la migliore peculiarità resta sempre la versatilità. Gli utenti sanno che avendo Android sul proprio smartphone possono personalizzare al meglio il proprio ecosistema, attingendo ovviamente anche dal Play Store di Google. È davvero semplice trovare contenuti congeniali ai propri interessi all’interno del celebre market, il quale proprio oggi rende disponibili applicazioni e giochi a pagamento gratis.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: queste sono le applicazioni e i giochi a pagamento gratis solo per oggi

La lista che trovate qui in basso racchiude i migliori contenuti a pagamento gratis solo per qualche giorno sul Play Store per gli utenti Android.