Nella maggior parte dei casi, quando dobbiamo scattare una foto di noi stessi, lo facciamo sorridendo, per apparire più simpatici e amichevoli. Ma diamo davvero quell’impressione? Non necessariamente, affermano i ricercatori dell’Università di Helsinki. Come riportato nel Journal of Research in Personality, dipende dal sorriso, ma anche dalla personalità di chi lo osserva.

Gli autori hanno presentato a 385 partecipanti una selezione di 146 ritratti e hanno chiesto loro di indicare se gradivano il sorriso della persona nell’immagine. In totale, hanno raccolto più di 5.000 recensioni. Hanno scoperto che non solo la persona fotografata contava, ma anche i tratti della personalità dell’osservatore, che avevano precedentemente registrato utilizzando un breve questionario dei cosiddetti “cinque grandi” della personalità, vale a dire estroversione, apertura a nuove esperienze, gradevolezza, responsabilità e Nevrosi.

Da un lato, e come previsto, le espressioni di simpatia dipendevano dall’aspetto della persona ritratta. Quelli che erano allegri e di aspetto rilassato erano più ampiamente accettati; anche quelli dall’aspetto vivace, attraente, moderno, caldo e femminile. D’altra parte, alcuni degli osservatori sono stati più benevoli nelle loro valutazioni, tra cui quelli dal carattere affabile ed estroverso. La loro personalità ha anche permesso di determinare chi avrebbero considerato persone simpatiche. Così, ad esempio, gli estroversi apprezzavano un aspetto attraente, sano e tradizionale più degli introversi; i soggetti dalla mentalità aperta, invece, hanno tenuto meno conto dell’attrattiva della persona ritratta e, invece, hanno apprezzato in modo positivo un aspetto appariscente e non convenzionale.

Anche gli occhi sorridono

La personalità degli osservatori ha influenzato il modo in cui hanno reagito ai volti sorridenti. In generale, un sorriso falso è stato percepito in modo meno positivo rispetto a un’espressione genuina o neutra. Ma i sorrisi “artificiali” hanno avuto un effetto particolarmente negativo sugli osservatori con una personalità marcatamente nevrotica o responsabile. Quando sorridi sinceramente, si formano delle rughe intorno ai tuoi occhi. Se anche gli occhi non sorridono, il sorriso è considerato falso ed artificiale.

Questa distinzione era già stata fatta ai suoi tempi dallo psicologo Paul Ekman. Il suo studio, e molti altri successivi, mostrano che un sorriso genuino appare più attraente e degno di fiducia, mentre un sorriso senza rughe intorno agli occhi suggerisce sentimenti o intenzioni nascoste.

Quindi è meglio non sorridere nelle foto? Gli autori concludono che dovresti sorridere se puoi mostrare un sorriso genuino. Se sembra falso, le persone emotivamente instabili o quelle più responsabili tendono a reagire negativamente: le prime, perché vedono l’ambivalenza come una minaccia; il secondo, perché apprezzano la sincerità. Ora, i ricercatori avvertono che i loro risultati non dovrebbero essere generalizzati. Inoltre, le persone provenienti dalla Finlandia, il paese in cui è stato condotto lo studio, sorridono meno spesso di quelle di altre culture.