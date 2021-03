Samsung ha lanciato la nuova One UI 3.1 con il Samsung Galaxy S21. Tuttavia, l’azienda recentemente si è impegnata a portare l’interfaccia su altri dispositivi, incluso il Galaxy Z Fold 2. Sebbene il set di funzionalità sia in gran parte simile su tutti i dispositivi, lo smartphone pieghevole sta subendo ulteriori modifiche adatte ad un design così particolare.

I primi miglioramenti riguardano il multitasking. Finalmente con le ultime aggiunte di questo aggiornamento sarà possibile sfruttare al massimo il display interno dalle dimensioni di un tablet. Infatti, sarà possibile tornare direttamente a un massimo di tre finestre multi-attive aperte in precedenza tramite il menu delle app recenti sul display principale e fino a due sul display “secondario”. C’è anche un nuovo sistema per avviare finestre multi-attive: basta premere a lungo, trascinare e rilasciare. Azione già familiare su altri dispositivi – non pieghevoli – per creare cartelle, o icone/contenuti di vario genere.

Anche la modalità Flex dell’app della fotocamera è stata migliorata. La posizione dei controlli della telecamera è ora regolabile. Inoltre, la finestra dedicata alle anteprime prevede i pulsanti di eliminazione e condivisione. Gestire foto e video diventa molto più semplice e intuitivo.

Samsung Galaxy Z Fold 2: le nuove funzioni dell’interfaccia One 3.1 già disponibili per Galaxy S21

Per quanto riguarda le notifiche nel pannello rapido, quest’ultime sono suddivise in categorie. Mentre i widget meteo sulle schermate principali sono sincronizzati (era anche ora). Tra le altre modifiche a livello visivo dell’interfaccia utente sono incluse un cursore del volume verticale ridisegnato, temi chiari e scuri aggiornati e un’interfaccia per videochiamata leggermente diversa e rivisitata.

L’implementazione di questo nuovo aggiornamento è già in corso. Se non l’hai già ricevuto, assicurati di controllarlo manualmente in Impostazioni> Informazioni sul dispositivo> Aggiornamento software. Samsung non fa alcun accenno all’OG Fold, quindi è possibile che queste funzionalità non si riducano ad esso. Vi terremo aggiornati su eventuali annunci a riguardo.