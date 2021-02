Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra hanno recentemente ricevuto, in Italia, un ulteriore aggiornamento software che porta con sé miglioramenti dedicati al comparto fotografico. È il momento di accogliere i firmware G99xBXXU1AUB9.

La gamma Samsung Galaxy S21 si sta aggiornando ancora una volta in Italia dopo l’update “AUB8” distribuito qualche giorno fa, tranne che sull’Ultra. Scopriamo insieme i dettagli del nuovo aggiornamento.

Samsung Galaxy S21 riceve un aggiornamento che migliora le fotocamere

Le novità non sono particolarmente numerose: il changelog parla solo di generici miglioramenti alle prestazioni generali e dell’app Fotocamera, mentre le patch di sicurezza restano al mese di febbraio 2021. Vista la mancanza del firmware “AUB8” per Samsung Galaxy S21 Ultra, non è da escludere che il “AUB9” sia attualmente in distribuzione solo per quest’ultimo. Per l’installazione viene richiesto un download di quasi 230 MB.

L’aggiornamento in questione è già disponibile in Italia e non dovreste fare alcuna fatica a trovarlo, soprattutto se possedete uno smartphone no brand. Per scaricare l’update e aggiornare il vostro Samsung Galaxy S21, S21+ o S21 Ultra potete recarvi nelle impostazioni seguendo il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Se ancora non doveste riuscire a trovarlo non resta che pazientare per qualche ora o, al massimo, giorno. Arrivati a questo punto non ci resta che attendere che tutti abbiano ricevuto l’aggiornamento migliorativo. Una cosa però la dobbiamo dire, Samsung ha sempre avuto un comparto fotografico al top, anche sui modelli di media gamma, possiamo quindi immaginarci che le foto effettuate con la gamma Galaxy S21, dopo questo aggiornamento, saranno ancora più belle.