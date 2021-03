CE Brands sta per acquistare eBuyNow che, per chi ha una buona memoria, è la società che ha ottenuto i diritti per sfruttare il marchio Motorola per la creazione degli smartwatch, la stessa società che si cela dietro l’ultimo Moto 360 di terza generazione. In una conferenza nel corso della quale Motorola ha presentato i piani dell’azienda per il 2021, sono emersi tre nuovi smartwatch.

Motorola, tre nuovi smartwatch entro l’anno: Moto G, Moto Watch e Moto One

Non sono noti molti dettagli dei nuovi gadget del marchio Motorola, anche se abbiamo date e nomi stimati. Le serie Moto G, Moto Watch e Moto One vedrebbero la luce tra i mesi di giugno e luglio di quest’anno.

Nel 2019, eBuyNow ha acquistato la licenza per sfruttare il marchio Motorola nella categoria smartwatch. Ora CE Brands sta acquistando tutte le attività e le risorse di eBuyNow e in una presentazione per gli investitori prevede di espandere progressivamente la diversificazione dei prodotti: depuratori d’acqua, luci intelligenti, telecamere di sicurezza e altro ancora. A giugno, arriveranno gli orologi intelligenti a marchio Motorola.

La pianificazione prevede uno smartwatch Moto G a giugno e altri due a luglio, delle serie Moto Watch e Moto One. Purtroppo non abbiamo maggiori dettagli al riguardo oltre a quanto si può vedere nello screenshot seguente.

Secondo questa cattura, abbiamo un Moto G con uno schermo circolare, un Moto Watch con uno schermo quadrato e un Moto One con uno schermo circolare, anche se è possibile che si tratti di un mockup che non rappresenta il design finale dei prodotti. Considerando che il precedente Moto 360 Gen 3 era Wear OS, si prevede che lo siano anche questi, anche se resta da vedere.