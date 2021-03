Apple ha lanciato vari prodotti lo scorso anno nonostante la pandemia, e lo stesso dovrebbe accadere anche nel 2021. Oltre ai nuovi iPhone nel corso dell’anno, abbiamo anche sentito aggiornamenti di vari prodotti Mac, inclusi modelli MacBook Pro più grandi e potenti, nuovi MacBook Air, iMac e Mac Pro. Un rapporto ora suggerisce che Apple si sta preparando a lanciare modelli di iPad Pro aggiornati quest’anno.

Un video di Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che possiamo aspettarci una nuova linea di iPad Pro quest’anno. I modelli aggiornati dovrebbero avere un design simile a quello dell’iPad Pro 11 e dell’iPad Pro 12.9 2020 con lievi modifiche. Possiamo aspettarci che il display del modello più grande venga aggiornato al mini-LED.

Apple iPad Pro: non ci sono informazioni ufficiali al momento

Anche se questo potrebbe aggiungere un po’ di spessore al design, dovrebbe dare una spinta maggiore alla luminosità e al contrasto del display. I nuovi modelli di iPad Pro potrebbero anche essere dotati di fotocamere più recenti e, si spera, dello scanner LiDAR.

Il più grande aggiornamento per i nuovi modelli di iPad Pro potrebbe essere sul lato del processore. Gurman afferma che Apple introdurrà un nuovo processore, che potrebbe essere simile all’M1 Silicon introdotto lo scorso anno su MacBook Pro 13, MacBook Air e Mac mini. Oltre a offrire prestazioni migliorate, possiamo aspettarci il supporto per la connettività 5G.

Infine, potrebbe esserci un nuovo iPad entry-level in arrivo entro la fine dell’anno, sebbene non ci siano informazioni sostanziali sul prodotto. Sorprendentemente, non ci sono informazioni sull’iPad mini di Gurman, che non ha visto un aggiornamento dal 2019. Tuttavia, Gurman suggerisce che la società sta lavorando a un sistema di cuffie AR VR per realtà mista che potrebbe arrivare entro il 2022.