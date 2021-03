Se non siamo in grado di completare il processo di revisione entro 3 giorni, tutti gli ordini in sospeso verranno annullati. Potete non sarà in grado di accedere al tuo account finché questo processo non sarà completato. Ti chiediamo di non aprire un nuovo account poiché un nuovo ordine potrebbe subire ritardi.”

Se ricevete un messaggio del genere potete cestinarlo senza pensarci due volte. In caso di dubbi, potete consultare la pagina ufficiale di supporto realizzata da Amazon per prevenire questa tipologia di problemi.