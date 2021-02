Fino al prossimo 31 marzo 2021 l’operatore virtuale LycaMobile renderà disponibile la nuova offerta denominata Lyca Globe Infinity, lanciata lo scorso 24 febbraio 2021.

Il nuovo cliente LycaMobile dovrà pagare l’eventuale costo della nuova SIM e una prima ricarica contestuale all’attivazione, importo variabile a discrezione del rivenditore. Scopriamo ora cosa prevede la nuova offerta.

LycaMobile ha lanciato la nuova offerta Globe Infinity

Nella descrizione, presente nel sito ufficiale dell’operatore, c’è scritto che l’offerta tariffaria prevede dati illimitati di traffico internet mobile in 4G, minuti illimitati di traffico voce internazionale dall’Italia verso 57 Paesi, minuti illimitati nazionali, minuti e SMS illimitati verso i numeri LycaMobile. Il costo mensile anticipato dell’offerta è di 14.99 euro con rinnovo automatico ogni 30 giorni, salvo disdetta.

Per usufruire del bundle offerto dalle due opzioni tariffarie, dopo averle sottoscritte, è necessario occorrerà attendere la ricezione di un messaggio di conferma dell’avvenuta attivazione. Le offerte sono da ritenersi valide solo per scopi non commerciali, privati e ad uso esclusivamente personale.

La velocità di navigazione è in 4G su rete Vodafone, con velocità massima di 60 Mbps in download e in upload. Secondo alcune prime indiscrezioni i massimi Giga disponibili dovrebbero essere 1000 Giga, ma per questo è necessario attendere i documenti di trasparenza tariffaria ancora non presenti. Per scoprire tutti i dettagli o tutte le altre offerte disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.