L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare le proprie offerte della gamma PORT IN fino al prossimo 28 febbraio 2021. Cominciando con le offerte tariffarie, sottoscrivibili entro il 28 Febbraio 2021, salvo cambiamenti, si specifica fin da subito che non è presente la possibilità di attivazione online.

L’attivazione è possibile solamente presso i rivenditori con costo di attivazione gratuito. Il cliente deve comunque sostenere il prezzo della SIM e quello di una prima ricarica contestuale all’attivazione. Ricordiamoci insieme le offerte della gamma PORT IN.

LycaMobile ha prorogato le offerte della gamma PORT IN

Per quanto riguarda i bundle previsti dalle offerte di Lycamobile, PORT IN 5.99 propone ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati al mese fino in 4G, al costo di 5.99 euro ogni 30 giorni.

PORT IN 7.99, invece, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al prezzo di 7.99 euro ogni 30 giorni. Infine, la PORT IN EST prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati fino in 4G al costo di 10.90 euro ogni 30 giorni.

Quest’ultima offerta in particolare include anche 100 minuti internazionali, da utilizzare verso numeri di rete fissa e rete mobile dei Paesi dell’Unione Europea, India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada. Per poter attivare una delle tre offerte PORT IN è necessario essere nuovi clienti ed effettuare la portabilità del proprio numero provenendo da qualsiasi altro operatore. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.