È stato proprio un post di Elliot Page, interprete di Vanya, ad aver confermato ufficialmente l’inizio delle riprese della nuova stagione di The Umbrella Academy. Non è però l’unica notizia trapelata dal contenuto pubblicato. Ecco tutte le indiscrezioni e le novità della terza stagione di questa serie TV Netflix.

Vanya lo ha reso ufficiale: The Umbrella Academy 3 è in working progress

Lavori in corso per la serie tratta dall’omonimo fumetto “The Umbrella Academy Volume Uno: La suite dell’Apocalisse” di Gerard Way e Gabriel Bá. È quanto si è felicemente appreso da un post pubblicato dall’attore Elliot Page che su Instagram ha scritto: “O mio dio, siamo tornati di nuovo!”. Tuttavia la foto rivela anche un’altra notizia.

Infatti oltre al classico logo della serie, a cui tutti i fan sono ormai abituati, sopra è spuntato un “passero”. Il riferimento è decisamente chiaro al nuovo gruppo della misteriosa Sparrow Accademy che, in questa terza stagione, acquisterà la stessa rilevanza dei protagonisti storici di The Umbrella Academy. È inevitabile quindi che le new entry daranno del filo da torcere ai protagonisti storici.

Il primo incontro è avvenuto quando i fratelli Hargreeves, tornati da un viaggio nel tempo per impedire un nuovo Apocalisse, si sono trovati faccia a faccia con questi nuovi supereroi. A quanto si apprende dalla lista pubblicata da Netflix per i nuovi attori aggiunti al cast di The Umbrella Academy, sembra saranno molti i membri della Sparrow Academy.

Quando si prevede l’uscita della terza stagione

Ovviamente, essendo da poco iniziate le riprese, non ci sono ancora previsioni certe su una possibile data di uscita di The Umbrella Academy 3. Tuttavia seguendo l’andamento delle precedenti e confrontandole con gli altri titoli in uscita sembra plausibile possa uscire su Netflix verso la fine di quest’anno. Di contro c’è da sperare che le nuove allarmanti notizie su una nuova ondata del Coronavirus non blocchino i lavori rallentando così la registrazione dei nuovi episodi.