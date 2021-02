Asteroide: denti stretti per il 21 marzo 2021, in arrivo una nuova minaccia per la Terra

Esattamente un mese o poco meno. Manca pochissimo all’ennesima minaccia nei confronti della Terra. Sembra infatti che questa verrà colpita da un asteroide di circa 1,7 chilometri di diametro il 21 marzo 2021. Il suo nome è 2001 FO32 e raggiungerà una distanza minima di poco più di 2 milioni di chilometri dal pianeta, con una velocità di circa 124mila km / h.

Asteoridi: una nuova minaccia per la Terra

Ad ogni modo, non c’è nulla da temere. Sebbene la North American Space Agency (NASA) abbia classificato la roccia come “potenzialmente pericolosa”, a causa delle sue dimensioni e della sua vicinanza, non c’è pericolo che questo corpo roccioso si scontri con la Terra.

Qualsiasi asteroide che raggiunga meno di 7,48 milioni di chilometri dal pianeta e abbia una dimensione superiore a 140 metri di diametro è considerato potenzialmente pericoloso dalla NASA.