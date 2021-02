WindTre non rinuncia alle sue offerte low cost. Il provider arancione ha l’obiettivo di contrastare l’ascesa di Iliad e delle sue promozioni con costi da ribasso. Per l’occasione, i clienti che desiderano attivare una nuova SIM possono beneficiare della tariffa Star+.

WindTre, la nuova offerta del provider: minuti e 100 Giga a costi da ribasso

Il pacchetto di consumi previsto con la tariffa WindTre Star+ è molto ricco. I clienti avranno a loro disposizione 100 Giga per la connessione di rete con velocità 4G e 4,5G. Al tempo stesso gli abbonati potranno ricevere minuti senza limiti verso tutti. Il prezzo previsto è di 7,99 euro ogni trenta giorni. A questo costo mensile c’è da aggiungere un prezzo di attivazione, dal valore unico di 10 euro. Questa spesa aggiuntiva comprende anche il rilascio della scheda SIM.

Le condizioni previste per la WindTre Star+ sono molto chiare. In primo luogo, i clienti che intendono scegliere questa ricaricabile dovranno effettuare la portabilità del numero da altro provider. Gli abbonati di WindTre non potranno attivare la promozione attraverso il sito web ufficiale, ma dovranno rivolgersi esclusivamente in un punto commerciale sul territorio nazionale.

Come già sottolineato, l’obiettivo di WindTre con la ricaricabile Star+ è quello di garantire al pubblico un’alternativa alla nuova tariffa Giga 70 proposta da Iliad. Il confronto tra le due offerte è molto chiaro: il provider arancione supera Iliad in convenienza sia per prezzo che per le soglie di consumo. La ricaricabile Star+ a differenza di Giga 70 propone un numero maggiore di Giga ad un costo inferiore.