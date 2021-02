WhatsApp: tre funzioni che potete avere scaricando app di terze parti gratis

Durante il corso degli anni WhatsApp è migliorata esponenzialmente in quanto applicazione di messaggistica istantanea riuscendo a prendersi lo scettro. Risulta infatti tra le più scaricate di sempre insieme ai grandi colossi, totalizzando in giro per il mondo un numero di oltre 2 miliardi di persone che utilizzano la piattaforma almeno una volta al mese.

Il merito è quello di aver aggiornato spesso tutte le sue funzionalità, le quali sono state implementate anche da nuove feature. Queste, che risultano ovviamente gratuite come l’applicazione nella sua totalità, riescono a concedere opportunità prima impensabili. Quello che è certo è che gli utenti non conoscono alcune funzionalità che possono provenire da applicazioni di terze parti. WhatsApp ovviamente, almeno in maniera ufficiale, non ne è a conoscenza e per questo risulta molto difficile che voi le conosciate.

WhatsApp: ecco tre funzionalità che potrete avere scaricando delle applicazioni di terze parti

La prima funzione segreta che potete ottenere è quella che consente di spiare i movimenti delle persone all’interno della chat. Grazie all’applicazione che prende il nome di Whats Tracker, potrete avere un resoconto giornaliero in merito a tutti gli orari di entrata e di uscita delle persone che scegliete di monitorare su WhatsApp.

A seguire non passa inosservata l’app Unseen, mentre voi invece passerete inosservati eccome. Grazie a questa piattaforma potrete infatti leggere tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp esternamente, senza dover comparire online. Tutto ciò comporterà dunque anche il non aggiornamento del vostro ultimo accesso.

Infine ecco WAMR, l’applicazione perfetta per recuperare i messaggi eliminati di proposito. Se vi ritrovate di fronte ad un messaggio eliminato su WhatsApp, potrete risalirvi grazie alle notifiche e al loro contenuto che vengono immagazzinate proprio da WAMR.