L’operatore francese Iliad ha deciso di continuare a proporre sul suo sito la possibilità di acquistare alcuni smartphone, attualmente solo Apple iPhone, sia a rate che in un’unica soluzione, anche con uno sconto.

A questo proposito, si è aggiornato lo sconto previsto per iPhone 11 Pro Max. Come ormai di consueto, l’operatore permette di acquistare online alcuni device tramite la sezione “Smartphone” del suo sito web. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad propone Apple iPhone 11 Pro Max con uno sconto di 90 euro

Attualmente sul sito dell’operatore è presente uno sconto di 90 euro, determinando quindi un nuovo prezzo scontato per Apple iPhone 11 Pro Max 64GB di 1189 euro invece di 1279 euro in un’unica soluzione oppure in 30 rate mensili da 32 euro con un anticipo di 229 euro. Al momento è disponibile solo nelle colorazioni Verde Notte e Argento.

Nei mesi scorsi lo sconto applicato era invece pari a 40 euro, prevedendo quindi un costo di 1239 euro in un’unica soluzione oppure in 30 rate mensili da 33 euro con un anticipo di 249 euro. Nonostante il banner del sito Iliad riporti la dicitura “prezzo eccezionale”, Apple iPhone 11 Pro Max potrebbe comunque essere proposto anche a prezzi minori attraverso altri canali di vendita.

Si segnala inoltre che sul sito Iliad non sono più presenti per poter essere acquistati i modelli Apple iPhone SE 2020 e iPhone 11 nelle rispettive varianti da 128GB di memoria interna, mentre in entrambi i casi rimangono disponibili quelle da 64GB. Per scoprire tutti i dettagli e le offerte proposte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.