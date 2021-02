Come tutti i Maker e molti di noi utenti Apple, stiamo aspettando quello che potrebbe essere uno degli iMac più potenti della storia. Non solo, non vediamo l’ora che arrivi il primo Mac desktop con il chip M1, il primo nella storia di Apple Silicon. A seguito delle indiscrezioni su questo iMac con Apple Silicon, Jon Prosser ha dichiarato che il restyling sarà nello stile dell’iPad Air 4 con la stessa gamma di colori.

Il primo iMac con Apple Silicon, multicolore? Qualcosa di molto audace e interessante

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, a Jon Prosser è stato detto “da una buona fonte” che iMac sarà ridisegnato utilizzando gli stessi colori dell’iPad Air 4 . Quindi saremmo sorpresi di vedere diversi iMac in argento, verde, azzurro cielo, grigio siderale e argento. Questo è un primo sguardo a quello che potrebbe essere il nuovo iMac, immaginato ovviamente, in un concept che non prevede ulteriori dettagli.

Un altro fatto importante da tenere in considerazione è che questi iMac sono in fase di prototipo, quindi il lancio di questo importante prodotto sarebbe ben lungi dall’essere lanciato. Sarebbe pronto entro la fine del 2021 o dovremmo aspettare più a lungo? I piani di Apple Silicon non hanno dovuto aspettare molto per essere lanciati. Ricordiamo che in WWDC20 abbiamo avuto il primo approccio ufficiale, ma i piani di Apple di creare il proprio primo chip ARM erano già stati vocalizzati molto tempo prima. Si spera che l’iMac con Apple Silicon sia proprio dietro l’angolo.

Tanto Bloomberg di Mark Gurman e da fonti più vicine come Ming-Chi Kuo, è stato detto che l’iMac con Apple Silicon avrà un design ispirato al display Pro XDR. Alla fine di quest’anno è previsto il lancio dei due modelli che andranno a sostituire gli attuali iMac da 21,5 e 27 pollici.

“Il design sarà piatto, la parte posteriore ben visibile scomparirà e l’area anteriore simile al mento sarà eliminata. La riprogettazione di iMac sarà uno dei più grandi aggiornamenti visivi di qualsiasi prodotto Apple quest’anno (2021).”

Speriamo che Apple ci sorprenda con un cambiamento di design all’avanguardia e metta al vertice uno dei team più incredibili della gamma Mac. E con molte più ragioni,

l’aspettativa cresce e cresce man mano che diventerà la seconda proposta con Apple Silicon.

Abbiamo già visto Mac portatili e il segmento desktop deve essere rilanciato. Cosa ti aspetti da tutto questo? Colore iMac?