È ormai un po’ di tempo che girano delle notizie che riguardano l’abolizione del Canone RAI e del Bollo Auto. Molte di queste, purtroppo, sono delle notizie fake per creare delle false aspettative, ma ce ne sono alcune che riservano un fondo di verità. Infatti, sono previste delle agevolazioni molto interessanti per alcuni utenti, scopriamo di seguito a chi sono riservate.

La questione è stata chiarita dal Codacons dicendo che “da anni si parla dell’abolizione del Bollo Auto e del Canone Rai. Notizie che circolano in rete e ciclicamente vengono riproposte, trattandosi dei due balzelli in assoluto più odiati dagli italiani. Tuttavia al momento non esiste alcun provvedimento di legge che esenti i cittadini dal pagare bollo e canone“.

Come accennato anche sopra, non tutte le notizie che girano in rete sono false. Infatti, ci sono dei casi in cui il sia il Canone RAI che il Bollo Auto possono essere non pagati. Ovviamente, onde evitare delle problematiche, è bene informarsi bene a riguardo. Uno dei modi efficaci pe farlo è quello di andare a confrontare le FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

Canone RAI e Bollo Auto: ecco chi può non pagarle

Il Governo sembra aver indicato le condizioni in cui il Canone RAI può essere non pagato. Tutto ciò, dopo aver introdotto una nuova modalità di pagamento per il Canone stesso, addebitando il tutto sulle utenze elettriche. Tra queste rientrano:

Chi ha compiuto 75 anni e il suo reddito, compreso quello della moglie, non supera complessivamente gli 8 mila euro ;

e il suo reddito, compreso quello della moglie, non supera complessivamente gli ; Diplomati e militari stranieri;

e Cittadini intestatari di un’utenza elettrica residenziale, ma che non possiedono una TV.

Per quanto concerne il Bollo Auto, invece, l’unica cosa sicura era la sospensione causata dall’emergenza sanitaria. Questo a causa di una crisi economica che sta prendendo il sopravvento sempre di più per tutta la nostra penisola.