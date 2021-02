Dopo una lunga attesa finalmente è arrivato l’aggiornamento di PES 2021. Davvero entusiasti, gli utenti staranno sicuramente apprezzando i nuovi contenuti per questo videogioco di calcio. Famoso per la sua grafica e le dinamiche di gioco al limite della perfezione, come sempre è in grado di dare del filo da torcere al suo rivale: FIFA 21.

Con l’aggiornamento di PES 2021 adeguate alla sessione invernale tutte le rose

È uscito giovedì 18 febbraio l’aggiornamento di PES 2021, il videogioco di calcio sviluppato da Konami. Importante perché ha adeguato tutte le rose alle novità di mercato della sessione invernale. Sono milioni gli utenti connessi ogni giorno e sono gli stessi che non vedevano l’ora che arrivasse questo importante aggiornamento.

Dalla sua nascita ad oggi, 2021 è solo l’ultimo uscito della serie PES che da una vita combatte per il primato contro FIFA 21 come miglior videogioco di calcio. L’ultimo colpo sferrato dalla software house giapponese è stato proprio l’annuncio dell’uscita di questo ultimo aggiornamento.

Ecco tutti i dettagli e i dispositivi che hanno ricevuto e riceveranno l’update.

Tutti i dettagli dell’update disponibile per PC e console

Come già detto, questo update di PES 2021 ha aggiornato alla sessione invernale del calciomercato tutte le squadre. Per poterne beneficiare occorre avere una PC o console connessi a internet.

Oltre al gioco per PC, le console oggetto di questo update sono Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5 e PS4. Per poter eseguire il download di PES 2021 basta accedere al Menu “Impostazioni” e selezionare “Applica Aggiornamento Live“. Il download partirà automaticamente e non richiederà molto tempo trattandosi di pochi Giga.

Una volta completato l’aggiornamento sarà possibile accedere a tutte le modifiche delle rose rinnovate secondo il calciomercato della sessione invernale. Attenzione però perché i trasferimenti manuali saranno tutti cancellati una volta eseguito l’aggiornamento. Le modifiche potranno essere utilizzate sia online che offline.

Insomma, ne è valsa la pena attendere un aggiornamento che ha aggiunto ulteriore lustro a uno dei videogiochi più amati e meglio realizzati nel mondo dei football games.