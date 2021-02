I Bitcoin stanno diventando uno degli argomenti preferiti nelle email di phishing. Il valore della criptovaluta è aumentata enormemente negli ultimi mesi e ogni giorno supera nuovi record. Ecco quindi che ricevere una mail in cui si parla di un account milionario attira enormemente l’attenzione.

I truffatori puntano ad ingannare gli utenti con un messaggio semplice. Nelle email di phisinh ricevuta da un nostro utente si legge che sul suo account sono presenti dei Bitcoin. Il valore del portafoglio è di circa 50 mila euro che sono pronti per il pagamento.

Per riscuotere questa cifra è necessario fare il log-in sulla piattaforma. Tuttavia, questo è un chiaro modo per rubare i dati sensibili dei malcapitati utenti. L’obiettivo delle email di phishing è proprio riuscire ad ottenere le credenziali di accesso e i dati della carta di credito e del conto corrente. Una volta preso il controllo degli account bancari, è possibile svuotare in tranquillità il conto dei malcapitati.

Fate attenzione alle email che promettono vincite milionarie in Bitcoin

Di seguito riportiamo il messaggio che ci hanno segnalato nella sua interezza. La prima parte è abbastanza eloquente, mentre la seconda è più particolare e strana. Probabilmente si tratta di un errore di traduzione essendo una email generata automaticamente e inviata in massa.

“Hai ricevuto €50.496.20 sul tuo account (Bitcoin)

IL PRIMO PAGAMENTO È PRONTO PER LA TUA CONFERMA

Questo non è uno scherzo. La morte di oggi può essere l’errore più grande che farai quando si tratta del tuo equilibrio”

Come sempre in questi casi, eliminate direttamente il messaggio senza farvi troppi problemi. Nel caso in cui aveste dei dubbi, chiedete aiuto ad un utente più esperto ma non effettuate mai alcun tipo di accesso su questi siti o piattaforme.