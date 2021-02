documento d’identità. Di fatto, senza di esso non possiamo entrare in possesso di una nuova scheda SIM, sia che si tratti di un negozio online che di un negozio fisico. In effetti, i dati da fornire per ottenere una SIM sono davvero pochi: le informazioni potrebbero venire anche dal Dark Web, dove è possibile reperire indirizzi mail e informazioni sensibili messe a disposizione per i malviventi. Come ben sappiamo, per ottenere una nuova SIM c’è sempre bisogno di un. Di fatto, senza di esso non possiamo entrare in possesso di una nuova scheda SIM, sia che si tratti di un negozio online che di un negozio fisico. In effetti, i dati da fornire per ottenere una SIM sono davvero pochi: le informazioni potrebbero venire anche dal, dove è possibile reperire indirizzi mail e informazioni sensibili messe a disposizione per i malviventi.

SIM anonime vendute su eBay: tramite queste chiunque potrebbe spacciarsi per un’altra persona

Proprio perché c’è la possibilità di andare incontro a queste situazioni, su eBay cresce sempre di più la vendita di SIM anonime. Infatti, in questo caso, il documento d’identità non viene affatto richiesto. A testimoniare ciò sono programmi come “Striscia la Notizia” e “Le Iene”, che hanno fatto vedere a tutti gli italiani dei servizi davvero incredibili. Chiunque è in grado di acquistare una scheda telefonica sotto falso nome e rimanere completamente nell’anonimato. Ovviamente questo comporta dei rischi per quanto riguarda la violazione della sicurezza.

Una SIM anonima, di fatto, potrebbe rappresentare un vantaggio per chi ne è in possesso. È infatti possibile fare ciò che si vuole senza venire intercettati. Quindi, tramite questo sistema, è molto facile commettere dei crimini. In particolar modo su Telegram, dove i malviventi possono avviare canali segreti e canali neri digitali senza essere disturbati minimamente.

La GDF, fortunatamente, ha sequestrato però molte SIM e ha chiuso molti negozi su eBay che vendevano questi tipi di supporti. Per ora, forse, dovremmo essere più al sicuro.