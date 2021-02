Non tutti in questo Paese conoscono l’esistenza di alcune SIM telefoniche molto importanti. Di fatto, queste vengono definite anche Top Number, e sono davvero molto richieste dai collezionisti e appassionati. Dunque, dopo essere andati nel dettaglio per quanto riguarda i cellulari vintage del passato, ora andremo nel dettaglio per scoprire quali sono queste SIM telefoniche che valgono così tanto e perché hanno questo immenso valore.

Le Iene“, ha fatto luce su una situazione di cui non si sapeva molto, ossia che su 50mila euro. Un servizio mandato in onda da ““, ha fatto luce su una situazione di cui non si sapeva molto, ossia che su eBay si possono trovare delle aste di utenti che vengono veri e propri numeri di telefono speciali a delle cifre davvero incredibili. Ci sono state anche delle vendite di SIM per

SIM Top Number: ecco i numeri di telefono che valgono oro

Fortunatamente per noi, non tutto viene fatto solo per intascare del denaro. Infatti in questo momento così complicato dove il Covid-19 miete ancora tante vittime, gli operatori telefonici italiani più quotati, hanno ufficialmente deciso di mettere all’asta alcuni numeri di telefono, andando a devolvere il tutto all’Istituto Nazionale Tumori. Un numero davvero alto di utenti ha partecipato all’evento, ben 600 persone. I risultati sono stati questi:

2.210 euro per il numero 339 YYXXXXX regalato da TIM.

per il numero 339 YYXXXXX regalato da TIM. 8.600 euro per il numero TIM 33Y XXXXXXX.

per il numero TIM 33Y XXXXXXX. 1.920 euro per il numero Vodafone 342 XXXXXYY.

per il numero Vodafone 342 XXXXXYY. 856 euro per il numero Wind 320 XYZYZYZ.

per il numero Wind 320 XYZYZYZ. 343 euro per il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9.

Tutto ciò sta a mettere in evidenza che, nel caso in cui anche voi siete convinti di avere una SIM Top Number, dovete sempre essere sicuri che il numero deve essere composto da cifre uguali o che si ripetono di continuo senza un preciso motivo o una determinata logica.