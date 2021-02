iPhone 12 rappresenta l’ultima evoluzione tecnica del comparto smartphone made by Apple. Chiunque farebbe carte false per averlo ad un prezzo accessibile, figuriamoci a riceverlo Gratis dopo la comunicazione ora in arrivo tramite una nuova chat Signal. Purtroppo c’è poco da sperare ed ancora meno da gioire in luogo di quella che si è scoperta essere una poderosa truffa digitale col metodo del phishing. Scopriamo di più in merito a questa trappola sul web.

iPhone 12 in regalo? Niente affatto, non fidarti del nuovo messaggio su Signal

Signal viene ritenuta come l’oasi della privacy e della sicurezza. Nonostante questa rinomata nomea è chiaro che non esiste la possibilità di ricevere un iPhone Gratis. L’ultimo modello di smartphone non viene regalato, confermandosi come il punto di incontro per una nuova trappola online già vista a più riprese anche su WhatsApp e via SMS.

In mezzo alla situazione viene messa anche Amazon, la cui fama nel campo della legalità e della trasparenza è ben nota al pubblico da diversi anni. L’unico soggetto in questione ad essere sotto indagine è l’hacker che si sta prendendo gioco degli utenti con il preciso intendo di carpire dati personali utili a svuotare il conto in banca.

Chiaro come non si possa trattare di un messaggio ufficiale in luogo anche di evidenti errori grammaticali e richieste decisamente troppo personali. Si finisce con il concedere dati sensibili e credenziali che faremmo meglio a custodire gelosamente.

Ciò che dobbiamo fare per arginare questa fake news è segnalare l’accaduto alle autorità competenti, cestinare il messaggio ed avere cura di non diffonderlo ai propri contatti onde evitare il rischio di ulteriori attacchi. Nessuno regala niente, specialmente un iPhone 12 nuovo di zecca. Fate attenzione.