Ci sono importanti novità in casa Iliad anche sul fronte dei contenuti internet. Dopo il lancio atteso della ricaricabile Giga 70, il provider ha pensato ad una rimodulazione in positivo per tutti i suoi abbonati. Il cambiamento, nel dettaglio, riguarda le soglie per la connessione internet in roaming.

Iliad amplia le soglie per il roaming: sino a 6 Giga per tutti

La rimodulazione in positivo per le soglie roaming segue quella che è una strategia già avanzata nel corso degli anni passati in casa Iliad. Per dare continuità al 2020, anche in questo 2021 il provider francese assicura più soglie internet per i clienti che si metteranno in viaggio in uno dei paesi membri dell’Unione Europea.

Sulla base delle modifiche ai listini, sono previsti diversi scatti per i Giga roaming in base alla ricaricabile attiva sul profilo. Gli utenti Iliad che hanno attivato in passato le due ricaricabili principali, ossia la Giga 70 e la Flash 100 riceveranno 6 Giga per la navigazione rete gratuita dall’estero.

Gli utenti che hanno scelto la promozione Giga 50 invece ora avranno a disposizione 5 Giga per la connessione di reti dai paesi europei. Non cambiano, infine, le condizioni contrattuali per i clienti con la Giga 40: in questo caso gli utenti riceveranno sempre 4 Giga per la connessione internet dall’estero.

I nuovi bundle di Iliad non sono validi soltanto per gli attuali clienti di Iliad, ma anche per tutti coloro che attiveranno nelle settimane a venire una SIM. La strategia dell’operatore è quella di puntare sulla dotazione proporzionale per le soglie internet con la tecnologia del roaming.