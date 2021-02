Il mondo di Half Life è uno dei più apprezzati del mondo del gaming, sia per la sua longevità che per l’universo ad esso collegato. Ma come molti di voi già sapranno, le mod per questo universo di titoli sono veramente moltissime, e comprendono tipologie e possibilità di gioco pressoché illimitate. Infatti, oggi parliamo proprio di questo: una nuova mod per Half Life 2 ha riportato in auge il celebre titolo, che rappresenta il secondo capitolo della saga. Ma scopriamo di più sulla mod presentata da pochissimo!

Una nuova mod per Half Life 2

Lambda Wars è una mod presentata diversi anni fa e che trasforma il gioco strategico Alien Swarm nel celebre secondo capitolo di Half Life. Il mercato e il mondo delle mod legate al mondo di Half Life è sicuramente tra i più sviluppati al mondo: è possibile trovare mod per tutti i gusti e per tutte le età, ma soprattutto rappresenta un modo per non far morire il gioco e tenere sempre alta la suspence e garantire una rigiocabilità assoluta.

La storia legata al mondo degli sparatutto in prima persona è vastissima come parco titoli, e questa mod cerca di dare nuova linfa vitale, in una nuovissima e inedita prospettiva, ad Half Life 2. Il gioco di Valve non era mai stato trasformato in maniera così radicale, e la modalità strategica della mod potrebbe essere il modo per scoprire un nuovo mondo e o rivivere le avventure di Gordon Freeman in maniera diversa dal solito. Non resta che provarla e determinare la sua bontà di persona!