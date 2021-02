Android 12 è già qui. Ti abbiamo già mostrato come installare la Preview del prossimo sistema operativo di Google per dispositivi mobile, ed in quanto tale mancano ancora diverse funzioni recentemente implementate, come quella che cambia automaticamente il tema del sistema in base allo sfondo dello smartphone.

Uno sviluppatore di XDA Developers ha avuto accesso a questa funzione, dimostrandone il funzionamento che, nonostante sia nelle prime fasi di sviluppo, sembra funzionare in modo corretto. Grazie alle API del sistema, il dispositivo è in grado di adattare il tema allo sfondo, in modo che corrispondano sempre.

Il tema del sistema si adatterà automaticamente allo sfondo dello smartphone

Grazie alle API Palette e WallpaperColors, il sistema sarà in grado di riconoscere il colore principale dello sfondo per adattare il tema a quella tavolozza. A cambiare sarà sia il tema del pannello delle notifiche, sia le impostazioni di sistema stesse, che avranno il colore che il sistema ha rilevato come predominante. Queste funzioni non sono ancora attive in Android 12, ma tramite reverse engineering lo sviluppatore è riuscito ad attivarle.

Ciò significa che, in base allo sfondo che abbiamo impostato sul nostro smartphone, Android 12 catturerà il colore principale e lo sovrapporrà nel sistema, sempre con la tavolozza dei colori che utilizza Google. Tuttavia, essendo una versione preliminare, è più che probabile che vedremo differenze con la versione finale. Infine, lo sviluppatore ha mostrato come sarà la nuova schermata di blocco di Android 12, che avrà modifiche sia nel modo in cui verrà mostrate l’ora che il modo in cui verranno mostrate le notifiche che nella barra di stato, che sarebbe leggermente diversa.