Android, offerte sul Play Store: oggi gratis 7 app e giochi a pagamento

Creare un sistema operativo mobile in questo momento potrebbe risultare una perdita di tempo, soprattutto vista la grande concorrenza che si andrebbe ad affrontare. Oltre all’esperienza proposta da Apple, c’è quella che la maggior parte delle persone ormai detiene sul proprio smartphone. Stiamo parlando di Android, piattaforma mobile di Google che riscuote un gran successo in giro per il mondo.

Contando gli utenti sommariamente, si arriva ad una cifra di oltre 2 miliardi, i quali almeno una volta ogni mese utilizzano la nota piattaforma. Il robottino verde è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che devono acquistare uno smartphone, vista anche la semplicità di utilizzo per quanto concerne l’esperienza diretta. Utilizzare la piattaforma di Google è molto semplice grazie a tutti i miglioramenti apportati negli ultimi anni. Questi hanno reso Android quasi impeccabile, soprattutto quando si tratta di contenuti da scaricare. Il Play Store di Google mette infatti a disposizione qualsiasi titolo gratis o a pagamento, anche se in questi giorni ci sono i saldi. Diversi contenuti a pagamento saranno infatti disponibili gratuitamente per qualche giorno.

Android: le migliori app e giochi a pagamento sono adesso gratis

Il solito elenco di contenuti disponibili sul Play Store a pagamento è diventato oggi parzialmente gratuito. Abbiamo infatti tirato fuori alcune soluzioni interessanti tra applique giochi che potrete scaricare senza pagare.