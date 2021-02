Avere tutti i dispositivi connessi a una nuova rete Wi-Fi può essere una seccatura: inserire la stessa password ancora e ancora, sperando di non commettere errori. Google ha iniziato a sperimentare modi per semplificare questo processo l’anno scorso, quando Chrome OS Canary ha iniziato a sincronizzare le password Wi-Fi con altri dispositivi.

Questa funzionalità non è mai stata implementata su vasta scala, ci siamo chiesti se il suo sviluppo si fosse interrotto. Per fortuna non è stato così. Ora Google sta lavorando a una nuova soluzione di sincronizzazione Wi-Fi per Chrome OS che sta effettivamente iniziando a essere distribuita ai primi utenti.

Ci sono alcune differenze fondamentali tra questa nuova implementazione e quella precedente. Il metodo che abbiamo esaminato l’anno scorso utilizzava il processo di sincronizzazione dei segnalibri per scambiare informazioni Wi-Fi, il che significa che era necessario essere connessi a Internet. Per fortuna, questa volta le cose sono diverse. Ora, Chrome OS utilizzerà il servizio Dispositivi connessi.

Sincronizzare le password del Wi-Fi dal tuo Chromebook ad altri dispositivi e viceversa diventerà una passeggiata

Quindi i dati per la configurazione del Wi-Fi verranno scambiati tramite Bluetooth. Se vai in un nuovo ufficio o a casa di un amico, puoi inserire le informazioni Wi-Fi sul tuo telefono o Chromebook e l’altro dispositivo riceverà tutto ciò di cui ha bisogno tramite Bluetooth, consentendogli di connettersi. Esatto: questa funzione funziona in entrambi i modi, da Chromebook ad Android e viceversa.

Scavando tra i commenti degli sviluppatori, inizialmente hanno menzionato Chrome 92 come obiettivo per il rilascio. Potrebbe essere il loro obiettivo per una versione stabile completa. Per ora, è disponibile solo per poche persone come parte di una modifica lato server su Chrome OS. È legato all’hub del telefono. Se hai collegato il Chromebook e il telefono tramite Hub, assicurati di andare nelle impostazioni di sistema sul tuo dispositivo Android e cercare “Chromebook“. Se stai partecipando al test, dovresti trovare un interruttore che ti consente di attivare la sincronizzazione Wi-Fi. In alternativa, puoi attivarlo nelle impostazioni di Chrome OS.