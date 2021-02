Facebook ha iniziato a implementare una funzione particolarmente utile per gli Oculus. Si tratta di una funzione che dovrebbe interessare tutti i visori VR del marchio, ma che per ora sarà integrata solo sugli Oculus Quest 2, l’ultimo modello arrivato sul mercato. Supporto multiutente per la condivisione di app, qualcosa che in molti avevano chiesto e che sicuramente ancora più persone apprezzeranno.

In sostanza, i proprietari di un account su un Oculus Quest 2 potrà aggiungere fino a tre profili secondari sul proprio dispositivo. Ognuno di questi profili autonomo dal punto di vista dell’account Facebook, che è comunque necessario, e così avranno la propria lista di amici e le proprie chat personali. Tra le altre impostazioni dedicate c’è quella sulla privacy, la cronologia del browser e vale anche per i singoli giochi. Uno stesso gioco, Beat Saber per esempio, avrà i punteggi separati a seconda del profilo.

Facebook e le migliorie ai visori Oculus

Dal punto di vista delle applicazioni nuove sarà così, mentre in realtà per quanto riguarda le applicazioni già installate saranno gli sviluppatori a dover implementare la funzione. Attualmente, se si vuole comunque procedere, sarà necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo.

È una funzione importante per chi condivide il proprio visore con familiari, amici o altro, ma c’è chi si aspettava di più, magari una condivisione che va oltre al visore fisico, ovvero poter giocare ai giochi di un amico usando il proprio di Oculus Quest 2. Non è una cosa infattibile, basti vedere la condivisione della libreria di Steam, ma forse ci vorrà molto tempo prima di vedere arriva una funzione del genere, e potrebbe comunque non arrivare mai.