Parte il progetto di WindTre “Empowering the Future“, il piano per l’aggiornamento e l’arricchimento delle competenze necessarie al già iniziato processo di digitalizzazione. D’altronde affinare le proprie capacità nel settore digitale sta diventando non solo un’arma in più ma addirittura un’esigenza. Il programma sviluppato da WindTre si articola in quattro diversi percorsi formativi; Mindset Digitale e Skill Trasversali, Trasformazione e Reskilling, Evoluzione Tecnologica e per finire Custumer & Sales Excellence.

Il primo progetto di WindTre riguarda prevalentemente le competenze di base mentre Trasformazione e Reskilling si concentra sulla riqualificazione del personale. Evoluzione Tecnologica invece è il corso per migliorare la creazione di feature legate al 5G. Per finire Custumer & Sales Excellence si rivolge ai venditori che devono far fronte al mutamento del mercato.

WindTre: il progetto “Empowering the Future”

A parlare di questo progetto è intervenuto Sergio Gonnella, Culture, People Development & Talent Acquisition Director di WindTre. Ecco le sue parole: “L’evoluzione digitale e l’emergere di nuovi modelli di lavoro basati sullo smart working, evidenziano la necessità di un profondo aggiornamento delle competenze, per valorizzare i talenti e sviluppare le professioni del futuro”.

Aggiungendo poi: “WindTre ha colto questa sfida attraverso importanti investimenti sulla tecnologia, ma, soprattutto, sulle persone e con “Empowering the Future” conferma la sua grande attenzione al capitale umano e alla trasformazione sostenibile dei modelli organizzativi grazie alla leva dell’apprendimento continuo“. Il progetto prevede investimenti per 290mila ore di formazione; per usufruire dei corsi WindTre metterà a disposizione dei propri dipendenti una piattaforma di e-learning e i corsi avranno luogo durante l’orario lavorativo.